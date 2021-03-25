Иван Обляков — о разгроме Исландии: не стал бы называть этот матч идеальным

Полузащитник молодёжной сборной России Иван Обляков прокомментировал уверенную победу национальной команды в матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди сборных U21 с Исландией (4:1).
«Не стал бы называть матч идеальным, так как второй тайм провели немного хуже, чем первый. Начали встречу как надо. Поздравляю всех болельщиков с победой, спасибо за поддержку. Впереди у нас ещё два матча, которые надо провести на хорошем уровне», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».
Напомним, соперниками россиян по групповому этапу, помимо Исландии, будут Франция и Дания. С французами молодёжная национальная команда сыграет 28 марта на стадионе «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия). Начало – в 22:00 мск. С датчанами подопечные Михаила Галактионова встретятся 31 марта также на стадионе «Халадаш». Начало – в 19:00 мск.
По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
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