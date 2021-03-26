Венгрия и Польша поделили очки, Левандовски забил на 82-й минуте

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Венгрии принимала национальную команду Польши. Встреча прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште и завершилась вничью – 3:3.
В первом тайме отличился только Роланд Шаллаи с передачи Аттила Фиола на 6-й минуте. После перерыва команды забили пять мячей: сначала Адам Салаи забил на 52-й минуте и увеличил преимущество хозяев, затем поляки провели две замены, которые оказались результативными. Спустя минуту после выхода на замену Кшиштоф Пёнтек отыграл один мяч сборной Польши, а Камиль Юзвяк отличился спустя две минуты после замены. На 78-й минуте Вилли Орбан забил после передачи Адама Ланга и снова вывел вперёд венгров, а на 82-й Бартош Берешинськи ассистировал Роберту Левандовски, забившему последний мяч в этой встрече.
Сборные Венгрии и Польши выступают в группе I отборочного турнира ЧМ-2022. Помимо них в группе I играют Англия, Албания, Андорра и Сан-Марино. В параллельных матчах англичане разгромили Сан-Марино со счётом 5:0, албанцы обыграли Андорру с минимальным счётом.
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