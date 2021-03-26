Дания обыграла Францию на молодёжном Евро-2021. Сборная России возглавила группу C

В матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная Франции встретилась с национальной командой Дании. Встреча проходила на стадионе «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия).
На протяжении всего матча Франция владела игровым преимуществом, но материализовать его в голы не смогла. А вот Дания свои немногочисленные подходы к воротам соперника увенчала конструктивом. На 75-й минуте единственный и победный для датчан гол забил Андерс Драйер. Сравнять счёт в концовке французам не удалось, финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу сборной Дании.
По итогам первого тура группового этапа молодёжного Евро сборная России занимает 1-е место в турнирной таблице группы C, опережая Данию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. В следующем туре датчанам предстоит встретиться с Исландией, а Франция сыграет с лидером группы – национальной командой России.
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