Оздоев: Промес – не Месси. Игру в атаке у «Спартака» ведёт Ларссон

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением об игре «Спартака», а также назвал лидеров красно-белых.
«Промес всё-таки не Месси. Не считаю, что один футболист может очень многое поменять в общекомандной игре. Всё станет ясно на большом отрезке, а не в двух-трех матчах. Вот с «Рубином» «Спартак» сыграл. Был же Промес!
Мое мнение — сейчас в «Спартаке» игру ведут другие люди. По тем играм, которые я смотрел, думаю, что в атакующей линии погоду там делает очень мобильный Ларссон. Плюс Соболев добавляет той пробивной силы, которой не хватает шведу. А Промес просто правильно использует свои сильные стороны. И добавляет колорита», — цитирует Оздоева «Спорт-экспресс».
Напомним, что переход Промеса в «Спартак» состоялся 25 февраля. Стороны заключили соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера по версии Transfermarkt.de составила € 8,5 млн. В сезоне-2020/2021 Квинси Промес провёл за московский «Спартак» четыре матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.
- 26 марта 2021
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