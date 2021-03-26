Оздоев: Промес – не Месси. Игру в атаке у «Спартака» ведёт Ларссон

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением об игре «Спартака», а также назвал лидеров красно-белых.



«Промес всё-таки не Месси. Не считаю, что один футболист может очень многое поменять в общекомандной игре. Всё станет ясно на большом отрезке, а не в двух-трех матчах. Вот с «Рубином» «Спартак» сыграл. Был же Промес!



Мое мнение — сейчас в «Спартаке» игру ведут другие люди. По тем играм, которые я смотрел, думаю, что в атакующей линии погоду там делает очень мобильный Ларссон. Плюс Соболев добавляет той пробивной силы, которой не хватает шведу. А Промес просто правильно использует свои сильные стороны. И добавляет колорита», — цитирует Оздоева «Спорт-экспресс».



Напомним, что переход Промеса в «Спартак» состоялся 25 февраля. Стороны заключили соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера по версии Transfermarkt.de составила € 8,5 млн. В сезоне-2020/2021 Квинси Промес провёл за московский «Спартак» четыре матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.

В «Спартаке» отреагировали на сюжет про скандалы Промеса