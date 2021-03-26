«Фенербахче» расстался с главным тренером. Команду возглавил спортивный директор

«Фенербахче» на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера команды Эрола Булута.
Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По решению совета директоров в оставшихся матчах сезона командой будет руководить бывший футболист клуба, а ныне его спортивный директор Эмре Белёзоглу.
Булут возглавил «Фенербахче» в прошлом году. До этого он работал в других турецких командах, среди которых «Ени Малатьяспор» и «Аланьяспор».
«Фенербахче», набрав 59 очков в 30 турах, занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, уступая лишь «Галатасараю» (61) и «Бешикташу» (64), который провёл на один матч меньше.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» заинтересован в услугах главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который покинет свой пост этим летом.
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