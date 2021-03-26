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«Фенербахче» расстался с главным тренером. Команду возглавил спортивный директор

«Фенербахче» расстался с главным тренером. Команду возглавил спортивный директор
Футбол / Прочие турниры 0
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«Фенербахче» на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера команды Эрола Булута.

Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По решению совета директоров в оставшихся матчах сезона командой будет руководить бывший футболист клуба, а ныне его спортивный директор Эмре Белёзоглу.

Булут возглавил «Фенербахче» в прошлом году. До этого он работал в других турецких командах, среди которых «Ени Малатьяспор» и «Аланьяспор».

«Фенербахче», набрав 59 очков в 30 турах, занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, уступая лишь «Галатасараю» (61) и «Бешикташу» (64), который провёл на один матч меньше.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» заинтересован в услугах главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который покинет свой пост этим летом.

«Фенербахче» заинтересован в Йоахиме Лёве, который летом покинет сборную Германии
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