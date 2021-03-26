Адольфо Гайч забил гол и принёс победу олимпийской сборной Аргентины

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», забил гол и принёс победу олимпийской сборной Аргентины в товарищеском матче с Японией (1:0). На 21-й минуте форвард откликнулся на навес партнёра и завершила атаку точным ударом головой.



Олимпийская сборная Аргентины в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио сыграет ещё один товарищеский матч со сборной Японии (29 марта).



Гайч арендован на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку. В нынешнем сезоне футболист провёл на клубном уровне 23 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В «Беневенто» заявили о желании выкупить Адольфо Гайча у ЦСКА