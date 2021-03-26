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Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ниасс перешёл в «Хаддерсфилд»

Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ниасс перешёл в «Хаддерсфилд»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ниасс перешёл в «Хаддерсфилд», сообщает пресс-служба английского клуба. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Ниасс защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2015 год. 30-летний сенегалец находится в статусе свободного агента с июля прошлого года, когда он покинул «Эвертон». В прошлом сезоне 30-летний нападающий провёл лишь 3 матча в английской Премьер-лиге и результативными действиями не отметился. В июне он стал свободным агентом. Ниасс принадлежал «Эвертону» с 2016 года. За четыре года он дважды уходил в аренду – в «Халл Сити» и «Кардифф Сити».

«Хаддерсфилд Таун» набрал 42 очка за 37 матчей и занимает 18-е место в турнирной таблице. 3 апреля в 39-м туре команда сыграет с «Брентфордом».

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