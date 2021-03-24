«Летом всё узнаете». Агент Миранчуков – о визите в офис «Спартака»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и футболиста «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о недавнем визите в офис «Спартака».
«Я удивлен, что кто-то увидел меня в офисе «Спартака». Старался соблюдать конспирацию, но журналистов не обманешь. Цель моего визита? Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьёзно, летом все узнаете», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».
«Спартак», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (48). Ниже располагаются «Локомотив» и ЦСКА (у обеих команд по 40 очков).
Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Урал». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:1. В составе победителей по дублю в свой актив записали Джордан Ларссон и Александр Соболев. Ещё один гол забил Квинси Промес. Единственный гол за «Урал» забил Эрик Бикфалви.
- 24 марта 2021
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