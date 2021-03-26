В «Крыльях Советов» рассказали, когда команда снова сыграет на «Самара Арене»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, когда команда снова сыграет на «Самара Арене».



«В первую очередь хочу поблагодарить работников «Металлурга» за подготовку стадиона к первым играм этого года. Конечно, испытали яркие эмоции — одержали три победы, плюс это действительно легендарный стадион — многое с ним связано. Но пора возвращаться на «Самара Арену». Знаю, что кубковый матч с «Динамо» пройдет там. Хочу пригласить всех болельщиков на эту игру! Нам будет очень нужна ваша поддержка.



Что касается моей работы спортивным директором, то я рад развиваться в этом направлении. Спортивный блок — это моё. Всегда нахожусь с командой — на домашних и выездных матчах, в полном контакте с футболистами, с тренерским штабом. Приятно видеть, как растёт и прибавляет команда. Очень благодарен Дмитрию Игоревичу Азарову за возможность работать на этой должности, за поддержку. Мы с губернатором на связи — всегда есть, что обсудить. У всех нас много работы — будем продолжать двигаться вперёд!» — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Корниленко: рассчитываю сыграть за «Крылья Советов» 8 мая