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В «Крыльях Советов» рассказали, когда команда снова сыграет на «Самара Арене»

В «Крыльях Советов» рассказали, когда команда снова сыграет на «Самара Арене»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, когда команда снова сыграет на «Самара Арене».

«В первую очередь хочу поблагодарить работников «Металлурга» за подготовку стадиона к первым играм этого года. Конечно, испытали яркие эмоции — одержали три победы, плюс это действительно легендарный стадион — многое с ним связано. Но пора возвращаться на «Самара Арену». Знаю, что кубковый матч с «Динамо» пройдет там. Хочу пригласить всех болельщиков на эту игру! Нам будет очень нужна ваша поддержка.

Что касается моей работы спортивным директором, то я рад развиваться в этом направлении. Спортивный блок — это моё. Всегда нахожусь с командой — на домашних и выездных матчах, в полном контакте с футболистами, с тренерским штабом. Приятно видеть, как растёт и прибавляет команда. Очень благодарен Дмитрию Игоревичу Азарову за возможность работать на этой должности, за поддержку. Мы с губернатором на связи — всегда есть, что обсудить. У всех нас много работы — будем продолжать двигаться вперёд!» — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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