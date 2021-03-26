Тренер Словении: у России сильная команда. Болельщики — дополнительная мотивация для них

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался о предстоящем матче 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Россией.



«Мы знаем, что игра будет сложной. У России сильная команда, мы сделаем всё возможное. То, что на матче будут болельщики, — дополнительная мотивация для них. В любом случае зрители добавят игре эмоций.



Завтрашняя игра — большой вызов после первых матчей, в которых и мы, и Россия выиграли. Завтра мы настраиваемся только на позитивный результат. После матча с Хорватией мы восстановились и готовы к завтрашней встрече», — передаёт слова Кека корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Матч сборных России и Словении состоится завтра, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло.

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