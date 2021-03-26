Виллиан – о расизме: ситуация станет лучше, когда начнут принимать какие-то меры

Полузащитник «Арсенала» Виллиан поделился мнением о проблеме расизма в спорте.

«Я не знаю, что возможно было сделать, а что нет. Есть специальные люди, которые должны разбираться с такими ситуациями, чтобы изменить их. Мы, игроки, пытаемся сыграть свою роль, чтобы как-то повлиять на это.

Мы продолжаем вставать на колено на поле перед играми, но нет никакого прогресса. Мы постоянно видим, что такие ситуации происходят, но меры не принимаются. Ситуация станет лучше, когда начнут принимать какие-то меры, но пока этого никто не делает», цитирует Виллиана издание ESPN.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице. В следующем матче «канониры» 3 апреля примут «Ливерпуль»