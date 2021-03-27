Игорь Акинфеев посетил концерт группы «Руки Вверх» в Минске

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев побывал на концерте музыкальной группы «Руки Вверх» в Минске, чему посвятил отдельный пост в своём «инстаграме».
«Руки вверх! Я с вами везде. Минск, спасибо. Но завтра, как всегда, тренировка с командой, работаем», — написал Акинфеев под видео, которое снял на концерте.
Напомним, новым главным тренером ЦСКА стал Ивица Олич, который выступал за клуб в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за армейцев 112 матчей и забил 41 гол. Ранее он входил в тренерский штаб сборной Хорватии, где занимал должность ассистента главного тренера.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Армейцы потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).
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