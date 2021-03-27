Экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу может продолжить карьеру в чемпионате Испании

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Мариу, известный в России по выступлению за московский «Локомотив», может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Noticias ao Minuto.
По информации источника, в услугах 28-летнего португальского футболиста заинтересованы «Севилья» и «Бетис».
Мариу является воспитанником «Спортинга», за который дебютировал в 2011 году. Спустя шесть лет хавбека приобрёл миланский «Интер». В составе «нерадзурри» Жоау не закрепился и впоследствии уходил в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и «Локомотив». В прошлом году вернулся в «Спортинг», также на правах аренды. Действующий контракт Мариу с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года.
С 2014 года Мариу вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды 28-летний игрок — чемпион Европы 2016 года.
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