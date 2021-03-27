Владимир Быстров: для Словении одно очко в матче с Россией будет как победа
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словении.
«Зачем тренеру рисковать, если у него есть костяк, которому он доверяет? Понятно, что он не будет ничего менять, зачем? Не нужно сравнивать игру со Словенией с игрой против Мальты, у нас будут свои болельщики, мы будем прессинговать. Словения выйдет играть на контратаках, одно очко будет для них как победа», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Словения.
Червиченко: мы правильно боимся Словению. Надеюсь, выиграем хотя бы 2:1
Рекомендуем вам
- 27 марта 2021
-
16:49
-
16:48
-
16:43
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:06
-
15:58
-
15:57
-
15:42
-
15:42
-
15:18
-
15:08
-
14:56
-
14:48
-
14:24
-
14:10
-
14:00
-
13:58
-
13:38
-
13:20
-
13:18
-
12:56
-
12:52
-
12:36
-
12:22
-
12:05
-
11:46
-
11:45
-
11:35
-
11:21
-
11:10
-
11:08
-
10:57
-
10:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам