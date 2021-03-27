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Владимир Быстров: для Словении одно очко в матче с Россией будет как победа

Владимир Быстров: для Словении одно очко в матче с Россией будет как победа
Футбол / Сборная России 0

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словении.

«Зачем тренеру рисковать, если у него есть костяк, которому он доверяет? Понятно, что он не будет ничего менять, зачем? Не нужно сравнивать игру со Словенией с игрой против Мальты, у нас будут свои болельщики, мы будем прессинговать. Словения выйдет играть на контратаках, одно очко будет для них как победа», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Словения.

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