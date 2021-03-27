Пьянич: Месси — замечательный. Другого такого футболиста мы уже не увидим

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич рассказал о своих взаимоотношениях с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

«Отношения с Месси замечательные. Лео много со мной разговаривает, поясняет какие-то вещи, которые раньше ускользали от меня. Он заботился обо мне с первого момента, подбадривал меня, помогал. Он замечательный. Другого такого футболиста мы уже не увидим. Я не знаю, что он будет делать дальше, но я хотел бы как можно дольше играть вместе с ним», — цитирует Пьянича Mundo Deportivo.

Ранее руководство «Барселоны» определилось с футболистами, которые могут покинуть клуб летом. В списке оказалось восемь игроков: вратарь Нето, защитники Хуан Фирпо, Самуэль Юмтити, полузащитники Миралем Пьянич, Рикард Пуч, Карлес Аленья, Филипп Коутиньо и нападающий Антуан Гризманн.