«За результат было страшно». Радимов – о победе сборной России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу сборной России в матче со сборной Словении (2:1).

«Матч против Словении — тяжёлая, трудовая победа. Дзюба сыграл решающую роль в этом матче — забил два гола. Когда счёт 2:1, это всегда имеет большое значение.



Было страшно за результат во втором тайме, поэтому сборная уделила больше внимание обороне, чем атаке. Всё логично — на кону путёвка на чемпионат мира», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022. Словения (3) — на втором месте.