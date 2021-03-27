Мартин Эдегор: все в Норвегии следят за АПЛ, играть здесь – мечта

Норвежский полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями от выступления в «Арсенале», Давиде Луисе и работой под руководством Микеля Артеты.



«Я могу сказать только хорошее о лиге и футболе здесь. Премьер-лига действительно важна для норвежских футболистов, я вырос, наблюдая за ней каждую неделю. Все в Норвегии очень следят за лигой, играть здесь – мечта.



Давид Луис? Когда вы видите, как он тренируется каждый день, вы понимаете, что он отличный человек, отличный руководитель команды, и он очень важен для нас. Он отличный парень, счастливый и улыбающийся, любит пошутить. Но когда мы на поле он совсем другой. Это то, чем я восхищаюсь в нём больше всего. Когда он выходит на поле, он меняет менталитет, становясь полностью сосредоточенным и безжалостным. Становится не таким хорошим парнем!



Артета? Он потрясающий. Он действительно хороший тренер. Для меня он учитель, который умеет видеть детали, и то, как он нас тренирует, поможет нам добиться многого. Нам повезло, что он есть, и у него есть чему поучиться. Детали, это одна из вещей, которые мне нравятся больше всего, и мне это интересно. Очень хорошо, что именно он работает тренером», – цитирует Эдегора издание AS.



Напомним, что в текущем сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице.