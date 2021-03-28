Роналду бросил капитанскую повязку на поле после незасчитанного гола в ворота Сербии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на поле после незасчитанного гола в концовке матча со сборной Сербии (2:2).

На 3-й минуте добавленного времени Роналду пробил из пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой чудом вытащил мяч с ленточки. Португальские футболисты сигнализировали судье, что мяч пересёк линию ворот, однако рефери не засчитал гол. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Сербии сыграла вничью со сборной Португалии. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.