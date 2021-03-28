Виллиан: у «Арсенала» есть всё, чтобы снова стать силой, с которой будут считаться

Полузащитник «Арсенала» Виллиан оценил перспективы своей команды, а также прокомментировал работу главного тренера Микеля Артеты.

«Думаю, у этого проекта есть большой потенциал. Это отличный клуб с хорошим тренером, у которого есть всё для того, чтобы стать одним из лучших в мире. У «Арсенала» есть всё для того, чтобы снова стать силой, с которой будут считаться, бороться за титулы, играть в Лиге чемпионов. Этого хотят все игроки.

Артета всегда старается лично побеседовать с футболистами. Завершая тренировку, он подзывает игрока, объясняет, чего хочет, где тому надо быть, где получать мяч. Он всегда старается помочь игрокам стать лучше. Он отлично делает свою работу, подаёт идеи футболистам, направляет их. «Арсенал» в хороших руках», – заявил Виллиан ESPN.

После 29 туров в АПЛ «канониры» с 42 очками располагаются на девятом месте, находясь в 9 очках от зоны Лиги чемпионов.