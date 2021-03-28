Хави: Лёв был бы хорошим кандидатом на пост главного тренера «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес поделился мнением о наставнике сборной Германии Йоахиме Лёве.



«Сборная Германии выработала иное понимание футбола, которое очень напоминает мне сборную Испании и „Барселону“. Лёв был бы хорошим кандидатом на пост главного тренера „Барселоны“. Дело в его видении футбола и в его личности», — приводит слова Хави Süddeutsche Zeitung.



Напомним, в марте этого года Лёв объявил о решении покинуть сборную Германии после предстоящего чемпионата Европы, а также отметил, что ему нравится ежедневная работа с футболистами на поле. Позже стало известно, что немецкий специалист начал брать частные уроки испанского языка. Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года.

Йоахим Лёв начал брать частные уроки испанского языка