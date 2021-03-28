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Кроос хочет завершить карьеру в сборной Германии после Евро-2020

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос собирается завершить карьеру в национальной команде после чемпионата Европы, сообщает Besoccer со ссылкой на Bild.

Кроос хочет уйти из сборной, чтобы сосредоточиться исключительно на «Реале».

Хавбек «Реала» пропускает матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Исландии, Румынии и Северной Македонии из-за проблем с приводящей мышцей.



Напомним, сборная Германии дома сыграла с национальной командой Исландии 25 марта (3:0). Сегодня, 28 марта, немецкая команда проведёт на выезде матч с Румынией, а 31 марта подопечные Йоахима Лёва сыграют с национальной командой Северной Македонии.

Тони Кроос сыграл за сборную Германии 101 матч и забил 17 голов. В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, забил два гола и отдал восемь результативных передач.