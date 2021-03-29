Шевченко отреагировал на упущенную победу сборной Украины в концовке игры с Финляндией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил мнение о матче 2-го тура групповой стадии отбора на чемпионат мира – 2022 со сборной Финляндии (1:1), который проходил на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина)
«Знали, что они будут защищаться весь матч. Они это и делали. Мы контролировали игру 85 минут, забили хороший мяч. Потом последовала серия ошибок, которая привела к пропущенному голу. Жалко, но это будет нам уроком не будущее. Я считаю, что концовку мы очень плохо доиграли. У меня нет претензий к ребятам. У меня есть претензии к последним пяти минутам. Мы почему-то растерялись», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на 88-й минуте украинский защитник Виталий Миколенко получил красную карточку за фол в своей штрафной площади. Пенальти реализовал финский нападающий Теэму Пукки, что и привело к упущенной победе сборной Украины.
В следующем матче отбора на ЧМ-2022 украинцам предстоит сыграть со сборной Казахстана, а для Финляндии мартовский этап квалификации уже завершён.
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