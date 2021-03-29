Сборная Испании не проигрывает в отборочных турнирах к ЧМ на протяжении 65 матчей

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Грузии проиграла сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 1:2.
Как сообщается в «Твиттере» Gracenote Live, беспроигрышная серия сборной Испании в отборочных матчах к турнирам чемпионатов мира составляет уже 65 встреч, из которых победами завершился 51 игра. Эта серия является рекордной в истории квалификационных турниров к ЧМ. Последнее поражение датируется 31 марта 1993 года в матче со сборной Дании (0:1).
Испания набрала четыре очка и занимает первое место в таблице группы B. Грузия (0) находится на пятом месте. Грузия и Испания находятся в группе В отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, где их соперниками являются Швеция, Греция и Косово.
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