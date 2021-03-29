Сборная России прилетела в Словакию

Футболисты сборной России прилетели в Словакию на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022. Об этом сообщается в аккаунте в «Твиттере» национальной команды.
В первых двух играх россияне на выезде победили Мальту (3:1) и дома обыграли Словению (2:1).
Матч Словакия – России состоится 30 марта.
Ранее стало известно, что защитник сборной России Александр Жиров покинул расположение команды из-за жёстких ограничений на въезд и выезд между Германией и Словакией (Жиров выступает за немецкий «Зандхаузен»). Также из-за небольшого повреждения в Словакию не полетел защитник Игорь Смольников.
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. На 26-й минуте Артём Дзюба открыл счёт. Через 9 минут капитан сборной оформил дубль, а спустя минуту гол забил Иличич. Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.
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