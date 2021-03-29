Подозреваемые в игре на ставках футболисты «Тамбова» дадут показания в РФС 2 апреля

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что полузащитник Дмитрий Герман и нападающий Александр Еркин, подозреваемые в ставках, дадут показания в РФС 2 апреля. Ранее футболисты были отстранены от работы с командой.
«2 апреля Герман и Еркин пойдут в РФС давать показания. Детектор лжи? Не знаю, но, думаю, что с ними просто побеседуют. В тренировках они по-прежнему не участвуют. Проводить внутреннее расследование не собираемся. Фактов же никаких нет. РФС разбирается, этого достаточно», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (48). В тройку лидеров входят также московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40).
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