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«На наш счёт поступило всего 34 млн». В «Тамбове» рассказали о погашении задолженностей

«На наш счёт поступило всего 34 млн». В «Тамбове» рассказали о погашении задолженностей
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала процесс погашения задолженностей клуба.

«Деньги от РПЛ мы получили давно, так же как и долги мы погасили перед некоторыми сотрудниками давно. Задолженности у нас, конечно, ещё остались. На наш счёт поступило всего 34 миллиона. Там в любом случае не хватит на полное погашение. Сколько ещё осталось? Пока сказать не могу», — сказала Коновалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, «Тамбов» подал иск о банкротстве в начале февраля, однако впоследствии суд оставлял заявление без движения. Сумма исковых требований тамбовчан составляла более 300 млн рублей. В середине февраля стало известно, что члены Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги.

«Тамбов» начал выплачивать долги игрокам и сотрудникам клуба
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