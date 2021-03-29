Три футболиста сборной Уэльса отчислены из расположения национальной команды

Три футболиста сборной Уэльса досрочно покинули расположение национальной команды в преддверии отборочного матча чемпионата мира — 2022 со сборной Чехии.



Как сообщает Sky Sports, этими футболистами стали: нападающий «Вест Бромвич Альбион» Хал Робсон-Кану, вингер «Шальке-04» Рабби Матондо и хавбек «Лидс Юнайтед» Тайлер Робертс. Все трое были пойманы на несоблюдении комендантского часа, когда, нарушив протокол, установленный Футбольной ассоциацией Уэльса, покинули свои спальни после отбоя.



Источник сообщает, что футболисты не приглашали никого постороннего в отель и не нарушали условия «пузыря», однако тренерский штаб сборной посчитал нарушение комендантского часа достаточно серьёзным и отправил всю троицу по своим клубам.



Завтра, 30 марта, сборная Уэльса в Кардиффе примет сборную Чехии. Начало встречи — в 21:45 мск. В группе Е европейского отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре, помимо валлийцев и чехов, также выступают сборные Бельгии, Эстонии и Беларуси.

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