Люк Шоу второй раз подряд признан болельщиками игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу по итогам марта стал лучшим футболистом «красных дьяволов» по версии болельщиков.



Как сообщает официальный сайт «МЮ», 25-летний защитник (63%) победил в опросе болельщиков в официальном приложении клуба, опередив других номинантов — вратаря Дина Хендерсона (26%) и защитника Виктора Линделёфа (11%). Шоу в марте провёл шесть матчей во всех турнирах и забил один гол (в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0)). Люк Шоу получил подобный приз второй месяц подряд.

Фотографию можно увидеть на официальной странице «МЮ» в "Твиттере".

Всего в нынешнем сезоне англичанин провёл 25 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал пять результативных передач.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 29 матчах 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (71) на 14 очков (у «МЮ» есть матч в запасе).