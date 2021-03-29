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Мбенге должен перейти в минское «Динамо». Полгода назад он самовольно уехал из «Ахмата»

Мбенге должен перейти в минское «Динамо». Полгода назад он самовольно уехал из «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге должен в ближайшее время перейти в минское «Динамо» на правах аренды до конца 2021 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В последний раз Мбенге выходил на поле в составе «Ахмата» в июле прошлого года. В августе он самовольно покинул расположение команды, не уведомив руководство клуба. Впоследствии грозненцы подали претензию в палату по разрешению споров ФИФА с целью добиться применения к игроку финансовых и спортивных санкций.

Мбенге защищает цвета «Ахмата» с 2015 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Ахмат», набрав 29 очков в 23 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» пожаловался на Мбенге в ФИФА. Игрок самовольно уехал в августе и не вернулся
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