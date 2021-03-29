Роналду останется капитаном сборной Португалии, несмотря на скандал в матче с Сербией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду останется капитаном национальной команды, заявил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

«Да, он сохранит капитанскую повязку. Все знают, что Роналду — это образец для нации, и вы сами не раз писали об этом. Если бы Криштиану оскорбил тренерский штаб сборной или федерацию, тогда об этом можно было бы подумать. Но ничего этого не произошло.

Это был момент большого разочарования. Это могло случиться с каждым. О статусе капитана речи не идёт. Криштиану — пример в работе, тренировках и поведении. Он — пример для всех как на поле, так в и жизни», — цитирует Сантуша издание Publico.

Напомним, в концовке матча 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Сербией, когда счёт был 2:2, форвард забил гол, однако судьи посчитали, что защитник успел выбить мяч с линии, и не засчитали взятие ворот. Роналду бросил на газон капитанскую повязку и досрочно покинул поле.