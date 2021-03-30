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Коутиньо пройдёт курс реабилитации после травмы колена в Бразилии

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо отправился в Бразилию. Там 28-летний плеймейкер пройдёт курс реабилитации и восстановления после травмы колена, информирует официальный сайт сине-гранатовых.

У Коутиньо была диагностирована киста в левом коленном суставе. Бразильца прооперировали несколько недель назад, теперь он нуждается в курсе реабилитации.

Напомним, в январе Коутиньо уже перенёс операцию на мениске. Срок восстановления должен был составить три месяца, но новая операция осложнила восстановительный процесс.

Филиппе выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек в 12 матчах испанской Примеры забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Барселона» в 28 матчах набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (66). В тройку лидеров турнира также входит «Реал» (60).