Орлов: Промес и Рондон приехали доигрывать в Россию, а надо ли это нашему футболу?

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о вернувшихся зимой в чемпионат России Квинси Промесе, который выступает за московский «Спартак», и Хосе Саломон Рондоне, ставшим игроком ЦСКА.
«Промес и Рондон приехали доигрывать сюда. А надо ли это нам, нашему футболу российскому, чтобы приезжали такие, как Маркизио? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают места для молодых? На эту тему надо думать, это очень серьёзный вопрос.
Промес сейчас под судом, его судить будут, он ножом кого-то ударил. Я думаю, нечаянно, на каких-то посиделках. Столько всего всякого. Если углубляться туда, это не может ни в коем случае сопоставляться с игрой футболистов и идеализировать не надо. Может быть, когда мы влюбляемся в игрока, мы хотим, чтобы он стал нашим кумиром и ему было хорошо», — сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live» на собственном YouTube-канале.
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