Салах назвал Роналду лучшим футболистом в истории «Реала»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мыслями об изменениях в его команде и в мадридском «Реале» с момента их последней встречи в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 (1:3).



«С тех пор мы выиграли Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Мы чемпионы. Это очень многое меняет. Что касается «Реала», это уже другая команда. Они потеряли несколько отличных игроков, в том числе Криштиану Роналду — лучшего футболиста в истории клуба, который забивал много мячей. В то же время они подписали Азара. Эдену пока не везёт с травмами. В любом случае, команда в четвертьфинале, у неё есть отличные игроки, хоть она и лишилась голов Роналду. Не могу сказать, какой «Реал» лучше. Могу лишь сказать, что они точно готовы к четвертьфиналу», — приводит слова Салаха Marca.



«Реал» и «Ливерпуль» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Мадриде 6 апреля. Ответная встреча пройдёт в Ливерпуле 14 апреля.

Салах ответил на вопрос, хочет ли он отомстить «Реалу» и Рамосу в Лиге чемпионов