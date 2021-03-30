Директор «Чертаново» Ларин объявил об уходе из клуба

Директор «Чертаново» Николай Ларин объявил, что покидает клуб после длительного сотрудничества.



«Я понимаю, что многие ассоциируют моё имя с «Чертаново» или «Чертаново» со мной, но это, наверное, не совсем правильно. У нас замечательный коллектив, где каждый играет свою важнейшую роль. Мы вместе работали так, чтобы создать наиболее комфортные условия для тренеров и футболистов, а те в свою очередь радовали нас своими результатами и игрой. Мне кажется, у нас это получалось. Отдельное спасибо всем руководителям департамента спорта и правительству Москвы за эти 13 лет. Это было невероятно круто, просто фантастически круто. Пришло время расстаться… Жизнь не останавливается», — написал Ларин в своём «инстаграме».



«Чертаново», набрав 25 очков в 33 турах, занимает 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, находясь в зоне вылета.