«Челси» и «Порту» сыграют оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Испании

Лондонский «Челси» и «Порту» разыграют путёвку в полуфинал Лиги чемпионов в Испании, сообщает пресс-служба португальского клуба в «Твиттере».



Оба четвертьфинальных матча между синими и «драконами» пройдут на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, где домашние встречи проводит «Севилья». Первая игра, в которой номинальным хозяином будет «Порту», состоится 7 апреля. Ответный матч пройдёт 13 апреля.



Перенос матчей из Англии и Португалии связан с ограничением авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.



На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» в двух матчах победил мадридский «Атлетико» (1:0, 2:0). В свою очередь «Порту» сенсационно выбил из турнира туринский «Ювентус» (2:1, 2:3 ДВ).