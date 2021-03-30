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«Челси» и «Порту» сыграют оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Испании

«Челси» и «Порту» сыграют оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Испании
Футбол / Лига чемпионов 0

Лондонский «Челси» и «Порту» разыграют путёвку в полуфинал Лиги чемпионов в Испании, сообщает пресс-служба португальского клуба в «Твиттере».

Оба четвертьфинальных матча между синими и «драконами» пройдут на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, где домашние встречи проводит «Севилья». Первая игра, в которой номинальным хозяином будет «Порту», состоится 7 апреля. Ответный матч пройдёт 13 апреля.

Перенос матчей из Англии и Португалии связан с ограничением авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» в двух матчах победил мадридский «Атлетико» (1:0, 2:0). В свою очередь «Порту» сенсационно выбил из турнира туринский «Ювентус» (2:1, 2:3 ДВ).

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