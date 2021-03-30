Бен Фостер: я ненавидел играть против Дрогба

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер рассказал, каким нападающим ему было сложнее всего противостоять в английской Премьер-лиге.

«Я ненавидел играть против Дрогба, потому что он обладал всеми нужными качествами, у него было абсолютно всё. У него были мощь, скорость, он был хорош в воздухе. Он мог завершить ударом любую атаку, как Серхио Агуэро. Им практически не нужна была поддержка, они сами справлялись, забивая голы. Играть против Дидье Дрогба была очень сложно. Агуэро забил мне семь голов, так что я не могу его ругать», — приводит слова Фостера talkSPORT.

Бен Фостер с 2018 года защищает ворота «Уотфорда», ныне выступающего в Чемпионшипе. С 2005 по 2010 год он числился в «Манчестер Юнайтед», проведя за это время всего 12 матчей в АПЛ и дважды уезжая в аренду как раз в «Уотфорд».

Гол Серхио Агуэро в ворота «Фулхэма»