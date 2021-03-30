Повторный тест Крыховяка на коронавирус дал отрицательный результат

Повторный тест полузащитника «Локомотива» и сборной Польши Гжегожа Крыховяка на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает TVP Sport.



Ранее стало известно, что Крыховяк заразился коронавирусом. Сообщалось, что по итогам проверки на наличие инфекции тесты Крыховяка, защитника Камиля Пёнтковского, а также пресс-атташе Польского футбольного союза (PZPN) Якуба Квятковского дали положительный результат.



По информации источника, PZPN ведёт переговоры с УЕФА о возможном участии Крыховяка в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со сборной Англии. Встреча состоится завтра, 31 марта.

«Локомотиву» в первом матче после международной паузы предстоит сыграть с «Ротором». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт 3 апреля в Волгограде.