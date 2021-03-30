Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Повторный тест Крыховяка на коронавирус дал отрицательный результат

Повторный тест Крыховяка на коронавирус дал отрицательный результат
Футбол / РПЛ 0

Повторный тест полузащитника «Локомотива» и сборной Польши Гжегожа Крыховяка на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает TVP Sport.

Ранее стало известно, что Крыховяк заразился коронавирусом. Сообщалось, что по итогам проверки на наличие инфекции тесты Крыховяка, защитника Камиля Пёнтковского, а также пресс-атташе Польского футбольного союза (PZPN) Якуба Квятковского дали положительный результат.

По информации источника, PZPN ведёт переговоры с УЕФА о возможном участии Крыховяка в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со сборной Англии. Встреча состоится завтра, 31 марта.

«Локомотиву» в первом матче после международной паузы предстоит сыграть с «Ротором». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт 3 апреля в Волгограде.

Крыховяк заразился коронавирусом в сборной Польши. У «Локомотива» матч через четыре дня
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021