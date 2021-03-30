Юлиан Дракслер покинет «ПСЖ» по окончании сезона

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер покинет клуб по окончании сезона-2020/2021. 27-летний немецкий плеймейкер станет свободным агентом, сообщает инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

«ПСЖ» не смог продать Дракслера в зимнее трансферное окно, а переговоры о пролонгации сотрудничества сторон зашли в тупик. Действующий контракт Юлиана с парижанами истекает 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 20 млн.

Дракслер перешёл в «ПСЖ» в 2017 году, до этого выступал за «Вольфсбург» и «Шальке-04». В нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее появилась информация, что немцем интересуется лондонский «Арсенал».