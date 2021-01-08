«Арсенал» заинтересовался Юлианом Дракслером

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере», 27-летний футболист попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». «Канониры» рассматривают его в качестве альтернативы хавбеку дортмундской «Боруссии» Юлиану Брандту, о желании клуба приобрести которого стало известно в прошлом месяце.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выставил Дракслера на трансфер. Контракт игрока истекает летом, и он не горит желанием покидать французский клуб.



Дракслер перешёл в «ПСЖ» в 2017 году, а до этого выступал за «Вольфсбург» и «Шальке-04». В нынешнем сезоне немец принял участие в 10 матчах французской Лиги 1 и забил 2 гола.

Микель Артета объявил о первом приобретении «Арсенала» в зимнее трансферное окно