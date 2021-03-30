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Сборная Словакии открыла счёт в матче квалификации ЧМ-2022 с Россией

В матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России играет с национальной командой Словакии. Встреча проходит на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия).

Счёт в матче на 38-й минуте открыла сборная Словакии. Гол забил Милан Шкриньяр, замкнувший головой подачу от углового флажка.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Словакия — Россия.

Матч обслуживает бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро. Ассистенты — Хуан Юсте и Диего Барберо. Резервный рефери — Хосе Санчес.

В первом туре отбора на ЧМ-2022 сборная России обыграла Мальту (3:1). Во втором туре россияне переиграли национальную команду Словении (2:1). Словакия сыграла вничью со сборными Мальты (2:2) и Кипра (0:0). В группе H, которую представляют команды, также находится Хорватия.