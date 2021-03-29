«Должен взять на себя ответственность». Шкриньяр — о предстоящем матче Словакии с Россией

Защитник миланского «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриньяр рассказал о настрое на предстоящий матч с национальной командой России.
«Я понимаю, чего от меня ждут. От меня ждут многого. Я должен оправдать надежды, взять на себя ответственность и на поле, и в раздевалке. Мы все должны выложиться на сто процентов, и я — в первую очередь. Пока мы набрали всего два очка в двух матчах, нужно исправлять эту ситуацию», — приводит слова Шкриньяра FCInterNews.
Напомним, в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России встретится с национальной командой Словакии. Встреча состоится 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Матч обслужит испанская бригада арбитров.
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