Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в истории
В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Бельгии принимала Беларусь. Встреча прошла на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась победой хозяев со счётом 8:0.
Голы за бельгийскую национальную команду забили Миши Батшуайи, Жереми Доку, Деннис Прает, Кристиан Бентеке, а также Леандро Троссард и Ханс Ванакен, оформившие дубли.
Это поражение стало самым крупным в истории сборной Беларуси. Ранее самым разгромным был проигрыш белорусской команды в матче со сборной Австрии в квалификации Евро-2004. Тогда сборная Беларуси пропустила пять безответных мячей.
В следующем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Беларуси сыграет с Чехией. Встреча состоится 2 сентября.
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