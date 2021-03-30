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Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в истории

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в истории
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Бельгии принимала Беларусь. Встреча прошла на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась победой хозяев со счётом 8:0.

Голы за бельгийскую национальную команду забили Миши Батшуайи, Жереми Доку, Деннис Прает, Кристиан Бентеке, а также Леандро Троссард и Ханс Ванакен, оформившие дубли.

Это поражение стало самым крупным в истории сборной Беларуси. Ранее самым разгромным был проигрыш белорусской команды в матче со сборной Австрии в квалификации Евро-2004. Тогда сборная Беларуси пропустила пять безответных мячей.

В следующем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Беларуси сыграет с Чехией. Встреча состоится 2 сентября.

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