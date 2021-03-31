«Ничего страшного, дома выиграем». Широков отреагировал на поражение сборной России

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Словакии (1:2).
«Ничего страшного не произошло. Мы до этого искромётно не играли, у нас есть проблемы в позиционном нападении. Они никуда не ушли, сейчас проявились — когда играем медленно, идей нет. А скорость появляется — можно обыгрывать. Но до игроков, которые могут отдать последнюю передачу, мяч ещё нужно довести. А так как это происходит медленно, то получают они мяч в неудобных позициях и не могут себя проявить.
Если подводить итоги трёх матчей, то здорово, что взяли очки. Хотелось ничью, но проиграли — ничего страшного. Дома выиграем», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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