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«Ничего страшного, дома выиграем». Широков отреагировал на поражение сборной России

«Ничего страшного, дома выиграем». Широков отреагировал на поражение сборной России
Футбол / Сборная России 0
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Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Словакии (1:2).

«Ничего страшного не произошло. Мы до этого искромётно не играли, у нас есть проблемы в позиционном нападении. Они никуда не ушли, сейчас проявились — когда играем медленно, идей нет. А скорость появляется — можно обыгрывать. Но до игроков, которые могут отдать последнюю передачу, мяч ещё нужно довести. А так как это происходит медленно, то получают они мяч в неудобных позициях и не могут себя проявить.

Если подводить итоги трёх матчей, то здорово, что взяли очки. Хотелось ничью, но проиграли — ничего страшного. Дома выиграем», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сборная России уступила Словакии в матче квалификации ЧМ-2022
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