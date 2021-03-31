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«Барселона» вышла из гонки за Алабу

«Барселона» вышла из гонки за Алабу
Футбол / Испания 0
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«Барселона» больше не претендует на защитника «Баварии» Давида Алабу — сине-гранатовые выйдут из борьбы за футболиста. Об этом сообщает Sport.es. Каталонцы будут готовы вести переговоры с австрийским игроком, если он снизит финансовые запросы.

Ранее, 29 марта, появилась информация, что 28-летний футболист достиг устного соглашения с «Реалом» о контракте в € 12 млн до 2025 года. Игрок покинет «Баварию» летом 2021 года в статусе свободного агента.

Также сообщалось, что футболист и его представители получат большой подписной бонус в случае оформления контракта с «Реалом». Агент Пини Захави, отец футболиста Джордж Алаба и сам футболист получат € 20 млн, если Давид станет игроком «сливочных». При этом Алаба будет зарабатывать € 10 млн в год.

В нынешнем сезоне Алаба провёл 35 матчей за «Баварию», в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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