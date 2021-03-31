«Барселона» вышла из гонки за Алабу

«Барселона» больше не претендует на защитника «Баварии» Давида Алабу — сине-гранатовые выйдут из борьбы за футболиста. Об этом сообщает Sport.es. Каталонцы будут готовы вести переговоры с австрийским игроком, если он снизит финансовые запросы.
Ранее, 29 марта, появилась информация, что 28-летний футболист достиг устного соглашения с «Реалом» о контракте в € 12 млн до 2025 года. Игрок покинет «Баварию» летом 2021 года в статусе свободного агента.
Также сообщалось, что футболист и его представители получат большой подписной бонус в случае оформления контракта с «Реалом». Агент Пини Захави, отец футболиста Джордж Алаба и сам футболист получат € 20 млн, если Давид станет игроком «сливочных». При этом Алаба будет зарабатывать € 10 млн в год.
В нынешнем сезоне Алаба провёл 35 матчей за «Баварию», в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
- 31 марта 2021
-
06:56
-
06:36
-
06:11
-
03:58
-
03:21
-
03:08
-
02:41
-
02:24
-
01:51
-
01:35
-
01:23
-
01:09
-
01:08
-
01:01
-
00:59
-
00:45
-
00:33
-
00:27
-
00:25
-
00:18
-
00:10
-
00:04
-
00:02
- 30 марта 2021
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:19
-
23:16
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:37
-
22:23