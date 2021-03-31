Агент Холанда: был неправ, когда посоветовал Эрлингу перейти в «Боруссию» Д

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал о прогрессе форварда.



«Мы все были неправы с Холандом. Он делает многие вещи намного быстрее, чем предполагалось. В плане развития он намного превзошёл все ожидания. И у меня нет проблем с тем, чтобы сказать, что я был неправ, когда посоветовал ему немного расслабиться и перейти в «Боруссию» из Дортмунда, а не в другой более крупный клуб.



Холанд, и в этом, я думаю, никто не сомневается, может играть в любом клубе мира. Он уже на этом уровне. И он мог бы сделать это в прошлом году, но были команды, которые думали, что одно дело показывать такие цифры в «Зальцбурге», и другое дело — в более тяжёлой лиге.



Сейчас нужно подождать и понять, что лучше для игрока. Иногда лучше всего не уходить, когда все говорят, что надо уйти. Поэтому посмотрим, что будет, — цитирует Райолу Athletic.

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