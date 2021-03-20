Джеррард ярко начал тренерскую карьеру. Когда ждать возвращения в «Ливерпуль»?

Стивен Джеррард известен в первую очередь как один из лучших футболистов в истории «Ливерпуля», но время летит быстро — и вот он уже четыре года как тренер. Новый этап карьеры Джеррард начал в родном клубе, где возглавлял юношескую команду, а после — укатил на повышение в Шотландию.

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В 2018 году легенду АПЛ назначили тренером «Рейнджерс». Многие не поняли выбора Стиви, но сам он, как и руководство клуба, не сомневался в себе: «Недостаток тренерского опыта не является проблемой для меня, для других — может быть. Я уважаю мнения людей, но не могу повлиять на них. Есть только один способ набраться опыта — верить в себя и в то, что ты сможешь пройти испытание. В один день я наберусь опыта. Уверен, это путешествие поможет мне».



В первом же сезоне с Джеррардом во главе команда впервые за шесть лет победила в дерби с «Селтиком». В дальнейшем она закрепилась в роли второй силы чемпионата Шотландии и впервые с 2010 года пробилась в групповой этап Лиги Европы. В квалификации «Рейнджерс» не без труда одолел «Уфу» (1:0, 1:1), а в группе вновь наткнулся на российскую команду — «Спартак». После нулевой ничьей в Шотландии случился триллер в Москве (красно-белые победили — 4:3). Ни те, ни другие в итоге из группы не вышли.



В этом сезоне «Рейнджерс» Джеррарда совершил настоящий прорыв и перевернул расклад сил в чемпионате. Вот несколько впечатляющих показателей их чемпионства:

Отрыв от «Селтика» составляет 20 очков. В двух предыдущих сезонах такое преимущество было у самих зелёно-белых.

У «Рейнджерс» ни одного поражения в 32 турах и лишь четыре ничьи. Все домашние матчи завершились победой.

Команда больше всех в чемпионате забила (77) и аномально мало пропустила (9). «Селтику» забивали почти в три раза чаще.

Это первый титул «Рейнджерс» за 10 лет. В начале прошлого десятилетия клуб стал банкротом и погрузился во тьму.

Для «Рейнджерс» это юбилейное чемпионство — 55-е. Никто в мире не становился лучшим в своей стране чаще.

У самого Джеррарда это первый трофей в тренерской карьере.

Как и в случае с родным для Джеррарда «Ливерпулем», празднование долгожданного чемпионства смазали коронавирусные ограничения. Фанаты всё равно нарушили правила и вышли на улицу. Сам Джеррард смог лишь покричать и помахать кулаком из окна.

Позже в заявлении на сайте «Рейнджерс» он попросил болельщиков не нарушать антикоронавирусные правила и отпраздновать чемпионство дома. Конечно, они его не послушали.

В «Ливерпуле» мы его пока не увидим

После столь яркого начала тренерской карьеры Джеррарда в «Рейнджерс» и не менее громких провалов «Ливерпуля» болельщики стали писать о возможном возвращении легенды домой. Волну подхватил его многолетний одноклубник и друг Джейми Каррагер. Он в шутливой форме обратился к Джеррарду в прямом эфире: «Я люблю тебя, мужик. Жду в «Ливерпуле» в следующем сезоне». Приближённые к «Ливерпулю» журналисты сразу сообщили, что руководство не собирается увольнять Юргена Клоппа: у немца огромный кредит доверия, на котором не скажется даже непопадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

У Клоппа испортился фирменный приём. Это стоило поражения от «Челси» Очень странно такое говорить, но «Ливерпуль» ужасно прессинговал.

Недавно Немецкий футбольный союз объявил, что главный тренер сборной Йоахим Лёв покинет свой пост летом. После этого поползли слухи, что его может сменить Клопп, но Юрген быстро их потушил: «Готов ли я возглавить сборную Германии летом? Нет. После лета? Тоже нет. Лёв хочет триумфально выступить на чемпионате Европы, а потом его работу будет выполнять кто-то другой. Есть масса хороших немецких специалистов. Я говорю «нет». Ни летом, ни после лета я не буду доступен. У меня осталось ещё три года по контракту в «Ливерпуле». Когда вы подписываете контракт, вы стараетесь его придерживаться, разве нет?»

Чёрная полоса Клоппа. Тренер «Ливерпуля» не попал на похороны самого близкого человека Когда любое поражение на футбольном поле кажется пустяком.

Точкой в истории с возвращением в «Ливерпуль» стало заявление самого Джеррарда: «Болельщики «Ливерпуля» не хотят, чтобы я возглавил команду. Они хотят, чтобы тренером оставался Юрген Клопп, и я полностью их в этом поддерживаю. Вы бы только знали, как мы его любим.



Мы не должны говорить о моём назначении, потому что «Ливерпулем» сейчас руководит один из лучших тренеров. Я люблю Клоппа и надеюсь, что он останется в клубе ещё на много лет. Я работаю в «Рейнджерс», счастлив своей ролью и не думаю, что такие разговоры помогают. «Ливерпуль» — мой клуб. Мечтаю ли однажды возглавить эту команду? Да, это моя мечта, но не сейчас. К тому же никто не знает, буду ли я достаточно хорош для этой работы. И кто сказал, что владельцы выберут именно меня? В мире полно тренеров. В первую очередь надо уважать Юргена, который проделал невероятную работу. Давайте его поддержим».

15 лет назад Джеррард почти перешёл в «Челси». Сделка сорвалась в последний момент Абрамович был в ярости.

Изначально Джеррард пришёл в «Рейнджерс» на четырёхлетний контракт, но уже спустя полтора года клуб продлил соглашение до 2024 года. Джеррарду комфортно в Шотландии, там у него явно получается. А «Ливерпуль» пока под контролем одного из лучших тренеров в мире. В отличие от того же Фрэнка Лэмпарда, которого поспешили вернуть в «Челси» и уже успели уволить, Джеррарду не придётся торопиться с камбэком в родной клуб. Да и сам он, похоже, не переживает по этому поводу.

Статистика не на стороне Джеррарда. Что там с бывшими игроками?

Для «Ливерпуля» приглашение своего бывшего футболиста — это обычная история. С момента назначения Билла Шенкли, поднявшего клуб из руин, почти половина тренеров команды — её бывшие игроки.



Первые назначения были успешными. Боб Пейсли продолжил дело Шенкли и за девять лет привёл «Ливерпуль» к 20 трофеям (среди них — шесть чемпионских титулов и три Кубка чемпионов), став лучшим тренером в истории клуба. Затем команду возглавлял Кенни Далглиш, на его счету три чемпионства за шесть лет.

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В 90-х «Ливерпуль» продолжил приглашать своих бывших игроков, но успех испарился. За семь лет с Грэмом Сунессом и Роем Эвансом клубу достались лишь два трофея — Кубок Англии и Кубок лиги. После этого «Ливерпуль» больше чем на 10 лет забыл о своих традициях. С Жераром Улье и Рафаэлем Бенитесом команда добилась больших успехов — Лига чемпионов, Кубок и два Суперкубка УЕФА, а также ряд внутренних трофеев. Тогда же пик карьеры был у Джеррарда.



Мораль истории «Ливерпуля» очевидна, и, к счастью, Джеррард сам её прекрасно осознаёт. Аргументом для его назначения не должно быть то, что он легенда клуба. В первую очередь Джеррард должен быть готов — а уровень нынешнего «Ливерпуля» явно гораздо выше, чем у тренера, проработавшего во взрослом футболе всего три года. К тому же, когда тобой руководит Клопп, вряд ли есть желание заглядываться на других — что бы они для тебя ни значили.