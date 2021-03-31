Бывший защитник «Лестера»: на месте Роджерса я бы в «Тоттенхэм» не пошёл

Бывший защитник «Лестер Сити» Мэтт Эллиотт прокомментировал информацию о возможном интересе «Тоттенхэм Хотспур» к персоне нынешнего главного тренера «лис» Брендана Роджерса.

«Брендан Роджерс — исключительный тренер, но он также очень амбициозен. Он хочет продвинуться с „Лестером“ как можно дальше. Однако, конечно, он следит и за развитием других клубов.

На месте Роджерса я бы в «Тоттенхэм» не пошёл. Это большой клуб, у них есть потенциал, но он может посчитать, что с командой потребуется слишком много работы.

Роджерс в любом клубе покажет отличную работу. Он доказывает это на протяжении всей карьеры. В «Селтике» люди спрашивали, почему он уходит в «Лестер». Трава не всегда зеленее в других местах, но он сделал так, чтобы она стала зеленее", — приводит слова Эллиотта Goal.

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