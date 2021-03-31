Онопко: у сборной России есть дух, команда и цель. Поражение — не провал

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение сборной России в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).
«Матч сборной России со Словакией — не провал, была равная игра. Да, результат отдельно взятого матча неудовлетворительный, хотелось набрать очки. Если брать прошедшие три игры, то у нас получился мини-турнир: две победы и одно поражение. Тяжело выигрывать все матчи. Было видно, что наша сборная выкладывается. Плохо, когда нет единства, а у нас есть дух, команда и цель. Очень важно, что ребята, которые выходят на замену, заряжены и хотят помочь команде.
Пропустили гол со стандарта, который был наигран соперником. Есть понятие «блокировать футболиста», я думал, что на Марио был блок, но Фернандес с Джикией просто не разобрались по ситуации. Это футбол — невозможно всё наиграть и ко всему подготовиться. Первый тайм был достаточно ровный, второй в нашем исполнении был даже лучше. Мы сравняли, но, к сожалению, быстро пропустили: прошла передача между защитниками. Мак очень хорошо сыграл и пробил, показал индивидуальное мастерство.
В этом цикле я бы не стал предъявлять команде претензии: третья игра, перелёт, ребята устали. Все команды играют нестабильно и теряют очки. Две игры с хорватами будут очень важными и интересными. Команды в других группах тоже теряют очки, даже лидеры европейского футбола как Испания и Франция, когда никто этого не предвещал», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 31 марта 2021
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