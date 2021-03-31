Вадим Евсеев прокомментировал поражение сборной России в матче со Словакией

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение сборной России в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).



«Как и предполагалось, Словакия показала себя против сборной России как неуступчивая команда. Увидев тот же состав, что и на Словению, можно было подумать, что сыграем в три центральных защитника. Но мы играли в четыре. Слева Жирков и Кудряшов, а справа Марио Фернандес. Жемалетдинов большую часть времени оказывался в центре.



Видите, чем футбол хорош? Играли на порядок лучше, а результата нет. Два момента у словаков было, два реализовали. Шунин – хороший вратарь, но он не выручает. Не скажу, что в первом голе он виноват. Но второй… Именно выручить в таких моментах – и это и говорит об уровне вратаря. Ни в коем случае не хочу его принизить. Шунин хороший вратарь, заслуженно играет в сборной, но выручить не смог. Перед Евро не самый приятный момент.



Моменты были, когда пропустили, Марио мог сразу же забить. Были моменты у Дзюбы. Мне понравилось, что мы не побоялись. Обратная замена Мостового? Я смотрел на структуру игры сборной. Мне понравилось, как тренеры ее перестроили. Посчитали, что второй форвард более опасен, чем Мостовой и вышел Соболев. Дзюба был один в единоборствах с защитниками. Когда вышел Соболев, появились моменты и неуверенность в обороне у Словакии. В плане тактики наш штаб сработал хорошо. Но результата нет. Лучше было бы наоборот.



Мы владели мячом, инициативой, оказывали давление. Мне качество и структура игры понравились. Но надо знать Словакию. Команда терпит, ждёт момент. Сыграла вничью с Кипром, Мальтой, которые хорошо сейчас выглядят. Только в тех матчах словаки играли первым номером, а здесь готовили контратаки, ждали их. Не забили еще один-два. Не выиграли. Но по отношению к делу, по выполненной работе у тренеров не должно быть претензий к команде. Но мы хотели бы увидеть ещё одну победу», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной России в матче со Словакией