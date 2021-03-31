Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

УЕФА допустил Крыховяка до матча с Англией. У игрока был положительный тест на коронавирус

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
УЕФА допустил Крыховяка до матча с Англией. У игрока был положительный тест на коронавирус
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк вернулся к тренировкам с партнёрами по национальной команде.

Накануне, 30 марта, стало известно, что тест хавбека на коронавирус дал положительный результат. В сборной Польши заподозрили ошибку, поскольку Гжегож перенёс инфекцию в декабре прошлого года, и обратились в УЕФА. Игрок прошёл повторную проверку, которая не выявила у него заражения.

Как сообщает пресс-служба Польского футбольного союза, УЕФА изучил ситуацию Крыховяка и решил допустить его до предстоящего матча со сборной Англии в 3-м туре квалификации чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт сегодня, 31 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Повторный тест Крыховяка на коронавирус дал отрицательный результат
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021