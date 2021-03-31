УЕФА допустил Крыховяка до матча с Англией. У игрока был положительный тест на коронавирус
Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк вернулся к тренировкам с партнёрами по национальной команде.
Накануне, 30 марта, стало известно, что тест хавбека на коронавирус дал положительный результат. В сборной Польши заподозрили ошибку, поскольку Гжегож перенёс инфекцию в декабре прошлого года, и обратились в УЕФА. Игрок прошёл повторную проверку, которая не выявила у него заражения.
Как сообщает пресс-служба Польского футбольного союза, УЕФА изучил ситуацию Крыховяка и решил допустить его до предстоящего матча со сборной Англии в 3-м туре квалификации чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт сегодня, 31 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Повторный тест Крыховяка на коронавирус дал отрицательный результат
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